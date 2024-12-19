Зеленский встретился с генсеком НАТО: о чем говорили

У Зеленского в Брюсселе прошла важная встреча.

У президента Украины Владимира Зеленского состоялась важная и содержательная встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Главные темы наших переговоров – укрепление ПВО для Украины и надежность мира, который мы все вместе приближаем. Спасибо Марку, господину Генеральному секретарю НАТО, и всем партнерам за готовность более активно усиливать наш воздушный щит, а также работать вместе ради действенных гарантий безопасности. Альянс делать все, чтобы Украина была максимально сильной, если бы мы не перешли к более активной дипломатии. усилия Марка Рютте по организации сегодняшних встреч", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря украинский президент напомнил, что Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ.

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