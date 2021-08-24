Зеленский встретился с главой МИД Франции: о чем говорили

Зеленский встретился с главой МИД Франции: о чем говорили

Президент поблагодарил Францию за участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" 23 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, где сохраняются высокие риски, а также о шагах, которые осуществила Украина во исполнение нормандских договоренностей.

"Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей", — подчеркнул Зеленский, добавив, что пока нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также Зеленский поблагодарил Францию за участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" 23 августа.

"Рассчитываем, что ваше государство и в дальнейшем будет участвовать в работе этой ключевой для нас инициативы", — сказал Зеленский.

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Франции. Они коснулись дальнейшей реализации подписанных и ратифицированных недавно украинско-французских межправительственных соглашений, а также других перспективных проектов сотрудничества, в частности, в транспортной отрасли.

Зеленский выразил надежду, что все актуальные вопросы будут обсуждены во время планируемого визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним:

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что глава государства Эммануэль Макрон намерен приехать в Украину с визитом.

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