Зеленский встретился с главой МИД Канады: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Глава государства рассказал главе Минобороны Канады о необходимости защитников на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграмме.

"Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины. Подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Поддержка Канады украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена", — написал президент.

Зеленский поблагодарил правительство Канады и весь канадский народ "за теплое отношение к нашим людям и мощную помощь Украине".

Напомним, Канада предоставит Украине 4 боевых танка Leopard 2. Первый из них уже прибыл в Польшу, украинские военные скоро смогут начать руководствоваться этой техникой.

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