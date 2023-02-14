Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский встретился с главой МИД Канады: о чем говорили

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
769
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский встретился с главой МИД Канады: о чем говорили

Скриншот с видео / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Глава государства рассказал главе Минобороны Канады о необходимости защитников на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграмме.

"Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины. Подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Поддержка Канады украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена", — написал президент.

Зеленский поблагодарил правительство Канады и весь канадский народ "за теплое отношение к нашим людям и мощную помощь Украине".

Напомним, Канада предоставит Украине 4 боевых танка Leopard 2. Первый из них уже прибыл в Польшу, украинские военные скоро смогут начать руководствоваться этой техникой.

Читайте также:

Танк "Leopard 2" из Канады уже близится к Украине

Танк "Leopard 2" из Канады уже близится к Украине

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
769
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация