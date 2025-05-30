Зеленский встретился с главой МИД Турции, который посетил Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Турции Хакан Фидан и глава МИД Турции Хакан Фидан

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В пятницу, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который до этого посетил Москву

О своей встрече с турецким министром украинский лидер сообщил в официальном Telegram-канале.

«Поблагодарил Турцию и Президента Эрдогана за поддержку наших усилий для справедливого и прочного мира. В частности, за помощь в организации встречи, после которой удалось освободить из российского плена тысячу наших людей. Возвращение всех украинцев, которых удерживает Россия, является одним из наших главных приоритетов», — говорится в сообщении.

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По словам Зеленского, на встрече были обсуждены дипломатические усилия для урегулирования войны в Украине.

«Ценим всю нашу работу с Турцией ради того, чтобы дипломатия сработала. Благодарны за четкую турецкую позицию — последовательную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул он.

Ранее во время двухдневного визита в Москву глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главным переговорщиком Кремля Владимиром Мединским. Также у него состоялась отдельная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, во время визита в Украину Хакан Фидан заявил о возможности достижения постоянного мира в Украине в течение 2025 года

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