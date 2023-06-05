Зеленский встретился с главой МИД Великобритании: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 июня, встретился с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Джеймсом Клеверли. Они обсудили предстоящий саммит НАТО, реализацию "формулы мира" и конференцию по восстановлению Украины.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли прибыл в Киев накануне. Там он встретился с президентом Украины. Высокопоставленные должностные лица обсудили предстоящий саммит НАТО, реализацию украинской "формулы мира" и конференцию по восстановлению Украины.

"В ходе встречи обсудили важные актуальные вопросы: ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО, продвижение украинской формулы мира и подготовки Глобального саммита по ее реализации, Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины", — написал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Британию за поддержку нашего государства в войне с оккупантами и отметил, что во время переговоров с Риши Сунаком были достигнуты важные договоренности. Он особо отметил важность принятых Великобританией решений о передаче Украине ракет "Сторм Шедоу" и подготовке украинских пилотов. Также Зеленский и Клеверли обсудили усиление системы ПВО в Украине.

Напомним, Зеленский эмоционально напомнил о преступлениях Путина и его приспешников.

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