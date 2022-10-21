Зеленский встретился с конгрессменами США и главой ЕБРР: говорили о терроре РФ

Говорили о ПВО, ПРО и возобновлении энергетики после российских атак.
Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о встрече 21 октября с представителями Конгресса США и президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Об этом глава государства рассказал в видеообращении.
"Провел сегодня встречу с представителями Конгресса США, прибывшими в Киев. Поблагодарил их за неизменную двухпартийную поддержку и за чрезвычайно мощные вещи, которые делает Америка, чтобы помочь нам защищать свободу. Обсудили ключевой на сегодняшний день вопрос – противовоздушную и противоракетную оборону. Также говорили о финансовой поддержке, о нашем политическом взаимодействии, о том, какие новые антиевропейские и антидемократические шаги следует ожидать от России и ее сообщников в терроре", – сообщил Зеленский.
"Затронули тематику иранских поставок для российского террора. Сегодня же этот террор против нашей инфраструктуры, против нашей энергетики будет обсуждаться Советом Безопасности ООН. Заседание созывается по требованию нашего государства и состоится в 22 часа", — отметил президент.
Он также встретился с президентом ЕБРР и поблагодарил ее за помощь, а также проинформировал о новых потребностях Украины из-за российского террора.
"ЕБРР уже оказывает финансовую поддержку "Укрэнерго". Имеет все данные относительно того, в каких шагах мы нуждаемся в восстановлении энергетики и объектов социальной сферы, для строительства жилья для украинцев", — сказал глава государства.
"Согласовали позиции накануне конференции по восстановлению нашего государства, котороая должна состояться в Германии 25 октября", — добавил Зеленский.
Напомним, 20 октября Зеленский выступил перед Европейским советом, заявив о новой эскалации в российском терроре и призвав помочь. Так, он призвал предоставить больше ПВО и ПРО; ввести более мощные санкции против России, Ирана и Беларуси; направить международную наблюдательную миссию на Каховскую ГЭС и помочь в восстановлении Украины.
Читайте также: