Зеленский встретился с конгрессменами США и главой ЕБРР: говорили о терроре РФ

Говорили о ПВО, ПРО и возобновлении энергетики после российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о встрече 21 октября с представителями Конгресса США и президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении.

"Провел сегодня встречу с представителями Конгресса США, прибывшими в Киев. Поблагодарил их за неизменную двухпартийную поддержку и за чрезвычайно мощные вещи, которые делает Америка, чтобы помочь нам защищать свободу. Обсудили ключевой на сегодняшний день вопрос – противовоздушную и противоракетную оборону. Также говорили о финансовой поддержке, о нашем политическом взаимодействии, о том, какие новые антиевропейские и антидемократические шаги следует ожидать от России и ее сообщников в терроре", – сообщил Зеленский.

Также читайте Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: что обсудили 21 октября

"Затронули тематику иранских поставок для российского террора. Сегодня же этот террор против нашей инфраструктуры, против нашей энергетики будет обсуждаться Советом Безопасности ООН. Заседание созывается по требованию нашего государства и состоится в 22 часа", — отметил президент.

Он также встретился с президентом ЕБРР и поблагодарил ее за помощь, а также проинформировал о новых потребностях Украины из-за российского террора.

"ЕБРР уже оказывает финансовую поддержку "Укрэнерго". Имеет все данные относительно того, в каких шагах мы нуждаемся в восстановлении энергетики и объектов социальной сферы, для строительства жилья для украинцев", — сказал глава государства.

"Согласовали позиции накануне конференции по восстановлению нашего государства, котороая должна состояться в Германии 25 октября", — добавил Зеленский.

Напомним, 20 октября Зеленский выступил перед Европейским советом, заявив о новой эскалации в российском терроре и призвав помочь. Так, он призвал предоставить больше ПВО и ПРО; ввести более мощные санкции против России, Ирана и Беларуси; направить международную наблюдательную миссию на Каховскую ГЭС и помочь в восстановлении Украины.

Читайте также: