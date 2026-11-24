Владимир Зеленский и Петер Мадяр

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Закарпатье. Это первый визит главы венгерского правительства в Украину с 2015 года. Среди главных тем переговоров – двусторонние отношения, права венгерского меньшинства и вступление Украины в Евросоюз.

О встрече сообщил Зеленский. Информацию о визите также обнародовал Петер Мадяр в своих соцсетях.

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«Сегодня здесь, в Закарпатье мы встречаемся с премьер-министром Венгрии. Он впервые приезжает с визитом в Украину в должности премьер-министра, и это должна быть достаточно существенная наша встреча», — заявил украинский президент.

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Зеленский подчеркнул, что переговоры имеют особое значение не только для украинско-венгерских отношений, но и для европейской интеграции Украины.

По его словам, Киев продолжает выполнять необходимые условия для открытия переговорных кластеров по вступлению в ЕС и не намерен менять этот курс.

«Мы делаем все необходимое для открытия кластеров в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз – политика неизменна. Часто бывает, что делаем больше, чем другие вступившие в ЕС страны», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина стремится к конструктивным отношениям с соседними государствами, в частности Венгрией, Польшей, Румынией, Молдовой и Словакией.

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Петер Мадяр в свою очередь заявил, что Венгрия солидарна с Украиной, осуждает российскую агрессию, а также сообщил о решении 10 вопросов, которые поднимала его страна.

Что известно о визите Мадяра в Украину

Вместе с Петером Мадяром в Украину прибыла министер иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

Ранее Зеленский и Мадяр договаривались провести переговоры до конца ноября. В ходе предварительных контактов стороны уже поднимали вопросы прав венгерского национального меньшинства в Украине, двусторонней торговли и европейской интеграции.

Зеленский выразил надежду, что переговоры помогут укрепить отношения между двумя странами и сделать сотрудничество более конструктивным.

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Петер Мадяр и Анита Орбан об атаке на Закарпатье

Утром 17 ноября российские дроны атаковали Закарпатье, в том числе раздались взрывы в Мукачево. В городе зафиксировали три дрона типа Shahed: один попал на территории общины, еще два подавили средствами РЭБ.

После обстрела глава МИД Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с жителями региона и заявила о трех волнах атак вблизи Мукачево и Ужгорода. Она предостерегла, что из-за усиления российских ударов новые атаки на Закарпатье вполне вероятны.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил, что Будапешт приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной на 17–18 ноября. По его словам, беспилотник якобы упал в 300 метрах от вокзала в Мукачево, из-за чего пришлось эвакуировать экипаж венгерского поезда, хотя украинские власти об этом инциденте официально не сообщали.

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