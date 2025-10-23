Зеленский встретился с Макроном и заявил о "шансе закончить войну": что обсудили

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны скоординировали позиции накануне встречи коалиции желающих и обсудили ряд важных оборонных вопросов.

Об этом Зеленский сообщил в Сети.

Украинский лидер отметил, что во время встречи со своим французским коллегой они скоординировали позиции накануне встречи коалиции желающих.

Реклама

«Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого нужно продолжать усиление давления на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработку гарантий безопасности», — отметил Зеленский.

Президенты обсудили также:

последствия российских атак по Украине;

усиление противовоздушной обороны;

усиление устойчивости энергетики;

оборонное сотрудничество;

конкретные решения, которые могут укрепить Украину.

Напомним, накануне Зеленский и ряд лидеров Европы выступили с совместным заявлением в поддержку справедливого и длительного мира в Украине. Они поддержали позицию президента США Дональда Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий, предполагая, что текущая линия соприкосновения может стать основой для переговоров. При этом подписанты не признают никаких изменений международных границ, полученных силой.

Лидеры отметили, что Россия затягивает переговоры, и призвали усилить давление на ее экономику. Дальнейшие шаги обсудят на этой неделе на Европейском совете и в рамках «коалиции за мир».