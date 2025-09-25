Зеленский встретился с Макроном в Нью-Йорке: что обсуждали

Макрон и Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке.

Об этом сообщает официальная страница Зеленского в Telegram .

По словам главы государства, ключевой темой стало усиление противовоздушной обороны Украины. Особое внимание было уделено необходимости укрепления ПВО накануне зимы, когда Россия усиливает обстрелы украинской инфраструктуры.

Отдельно обсудили эскалационные действия РФ против европейских стран — в частности, зафиксированы случаи появления дронов в Польше, Румынии, Дании и российских истребителей в небе Эстонии.

"Нужно реагировать и действовать быстро", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также уделили внимание вопросу использования замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против РФ, в частности, относительно ее «теневого» танкерного флота.

