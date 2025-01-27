Зеленский встретился с Макроном в Польше: о чем говорили

В ходе переговоров обсуждались возможности усиления оборонного потенциала Украины при поддержке Франции.

После церемонии, посвященной 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, в Польше состоялась встреча президентов Украины и Франции.

Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский поблагодарил Эмманюэля Макрона за помощь, которую Франция оказывает Украине с начала полномасштабного вторжения России. Общий объем оборонной поддержки Франции уже превысил 6 млрд евро.

В ходе переговоров обсуждались возможности усиления оборонного потенциала Украины при поддержке Франции, что будет способствовать укреплению позиций государства для достижения продолжительного и справедливого мира.

Также ключевой темой стало сотрудничество безопасности, в частности форматы гарантий безопасности как для Украины, так и для всего европейского региона.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Франции и лично президента Макрона по вопросам вступления нашей страны в Европейский Союз.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где принял участие в мероприятиях к 80-летию освобождения Аушвица.