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Зеленский встретился с мэрами польских городов, которые поддерживали украинцев в самые тяжелые времена

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский встретился с мэрами польских городов, которые поддерживали украинцев в самые тяжелые времена

Фото: Associated Press

Миллионы украинцев нашли убежище в Польше.

Вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэрами польских городов, которые были отмечены почетным знаком Украины «Город-спаситель».

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

"Благодарю мэру Жешува Конраду Фийолеку, мэру Перемышля Войчеху Бакуну, мэру Люблина Кшиштофу Жуку, мэру Хелма Якубу Банашеку за беспрецедентную поддержку, оказанную украинцам в самый трудный период, когда миллионы наших граждан были вынуждены искать спасение от войны".

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна действительно братская страна для Украины. Он добавил, что Россия хочет рассорить наши государства.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

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Дата публикации
Просмотры
68
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