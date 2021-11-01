Зеленский встретился с Меркель: обсудили Донбасс и энергетику

Зеленский встретился с Меркель: обсудили Донбасс и энергетику

Также у Владимира Зеленского были короткие встречи с несколькими другими главами государств.

Президент Владимир Зеленский встретился с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Встреча состоялась в рамках конференции ООН по изменению климата в британском Глазго.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Стороны обсудили:

ситуацию на Донбассе и ход переговоров для установления мира,

энергетический кризис в Европе и пути его преодоления.

Также у Владимира Зеленского были короткие встречи с президентами Литвы, Латвии, Египта, Финляндии, Северной Македонии, Кипра, Республики Конго, а также президентом Европейского совета и главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, что Владимир Зеленский в Глазго договаривался с эмиром Катара о сжиженном газе.

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