Зеленский встретился с министрами иностранных дел стран Славковского формата: подробности

Визит осуществляется по инициативе Чехии как страны, председательствующей в пределах Славковского формата, объединяющего эти три европейских государства.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским, Австрии – Александром Шалленбергом и Словацкой Республики – Иваном Корчоком в рамках их визита в нашу страну.
Об этом идет речь на сайте главы государства.
Визит осуществляется по инициативе Чехии как председательствующей в пределах Славковского формата, объединяющей эти три европейских государства.
Владимир Зеленский ознакомил руководителей внешнеполитических ведомств с ситуацией безопасности и инициативами Украины по активизации Минского процесса и работы в "нормандском формате".
"Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте", – подчеркнул президент.
Министры выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили ее полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы.
Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности укрепления оборонной поддержки нашего государства.
"Спасибо каждому из вас, вашим странам за поддержку и конкретную помощь Украине", – заявил он.
Глава государства положительно отметил факт сохранения полноценного дипломатического присутствия Чехии, Австрии и Словакии в Киеве и содержание этих государств от эвакуации семей дипломатов.
Президент отметил важность дальнейшего углубления экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом и расширения доступа украинских товаров на рынок ЕС, в частности с использованием возможностей обновления торговой части Соглашения об ассоциации.
Ян Липовский, Александр Шалленберг и Иван Корчок выразили единодушное мнение о том, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы и без достижения мира в нашем государстве невозможно добиться стабильности на континенте.
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