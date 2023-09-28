Зеленский встретился с министром вооруженных сил Франции и наградил его орденом

Украинский президент отметил личный вклад главы французского оборонного ведомства в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В четверг, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. В ходе встречи были подробно обсуждены дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте президента.

Обсуждая усиление обороноспособности Украины при поддержке Франции, Зеленский и Лекорню говорили о возможности совместного производства определенных видов вооружения.

Президент Украины также отметил эффективность оказанной Францией военной помощи, в частности, зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, самоходных артиллерийских установок Caesar и дальнобойных ракет SCALP-EG.

Отдельное внимание было уделено усилению украинской ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода, когда вероятны атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Владимир Зеленский также вручил Себастьену Лекорню орден "За заслуги" ІІ степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, в этот же день, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с новоназначенным министром обороны Британии Грантом Шаппсом.

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