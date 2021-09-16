Зеленский встретился с нардепами и министрами: говорили о бюджете, олигархах и кадровых назначених

Законопроект об олигархах нардепы могут рассмотреть в Раде уже на следующей пленарной неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с народными депутатами и членами Кабмина. Во время встречи обсуждали работу над законопроектамы об олигархах №5599 и о наполнении бюджета №5600.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Депутат пояснила, что в Раде не хотят затягивать рассмотрение законопроектив, касающихся налогов и статуса олигархов в Украине.
"Мы ожидаем, что на этой неделе получим положительные заключения профильных комитетов. В частности комитет по нацбезопасности и обороны в пятницу должен принять решение по законопроекту №5599", — пояснила Евгения Кравчук.
По ее словам, с более 1200 поправок, внесенных в законопроект об олигархах, будет учтено около 200, которые касаются терминологии и существенно не влияют на сам проект закона. Евгения Кравчук добавила, что этот законопроект планируют рассмотреть в Раде уже на следующей пленарной неделе.
Также "слуга народа" сообщила, что на встрече с президентом обсуждали единственный кадровый вопрос. Это — назначение нового главы правоохранительного комитета ВР.
"Мы также ожидаем, что во вторник мы рассмотрим назначение Сергея Ионушаса на должность главы правоохранительного комитета", — добавила Кравчук.
Напомним, ВР приняла законопроект об олигархах в первом чтении. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственном, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает внести поправки ко второму чтению в законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархзацию Украины. Их цель отобрать у Совета нацбезопасности и обороны функцию решать, кто олигарх, а кто — нет.