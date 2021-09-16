Зеленский встретился с нардепами и министрами: говорили о бюджете, олигархах и кадровых назначених

Зеленский встретился с нардепами и министрами: говорили о бюджете, олигархах и кадровых назначених

Законопроект об олигархах нардепы могут рассмотреть в Раде уже на следующей пленарной неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с народными депутатами и членами Кабмина. Во время встречи обсуждали работу над законопроектамы об олигархах №5599 и о наполнении бюджета №5600.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Депутат пояснила, что в Раде не хотят затягивать рассмотрение законопроектив, касающихся налогов и статуса олигархов в Украине.

"Мы ожидаем, что на этой неделе получим положительные заключения профильных комитетов. В частности комитет по нацбезопасности и обороны в пятницу должен принять решение по законопроекту №5599", — пояснила Евгения Кравчук.

По ее словам, с более 1200 поправок, внесенных в законопроект об олигархах, будет учтено около 200, которые касаются терминологии и существенно не влияют на сам проект закона. Евгения Кравчук добавила, что этот законопроект планируют рассмотреть в Раде уже на следующей пленарной неделе.

Также "слуга народа" сообщила, что на встрече с президентом обсуждали единственный кадровый вопрос. Это — назначение нового главы правоохранительного комитета ВР.

"Мы также ожидаем, что во вторник мы рассмотрим назначение Сергея Ионушаса на должность главы правоохранительного комитета", — добавила Кравчук.

Напомним, ВР приняла законопроект об олигархах в первом чтении. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственном, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает внести поправки ко второму чтению в законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархзацию Украины. Их цель отобрать у Совета нацбезопасности и обороны функцию решать, кто олигарх, а кто — нет.

Новости Украины: Зеленский рассказал, что допускает возможность полномасштабного наступления России

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку