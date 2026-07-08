Зеленский встретился с Навроцким: о чем говорили больше часа

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Польши Каролем Навроцким. Во время встречи, которая длилась более часа, лидеры государств обсудили противодействие российской агрессии и общие вызовы безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского с Навроцким — о чем договорились

Украинский лидер назвал разговор с польским коллегой важным и нужным. По его словам, главной темой переговоров стала защита от страны-агрессора и координация дальнейших шагов на международной арене.

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«Угроза у нас одна и общая: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать объединенно», — отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что партнерство между Киевом и Варшавой должно оставаться непоколебимым для безопасности во всем регионе.

«Нашим странам нужны только сильные отношения», — добавил глава государства.

По итогам встречи лидеры Украины и Польши договорились о постоянной координации и продолжении двустороннего диалога в ближайшее время.

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Скандалы между Польшей и Украиной — последние новости

Напомним, недавно в Польше заговорили о том, что Украине могли тайно передать ракеты к системам Patriot. Об этом заявил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак. Он назвал это серьезным нарушением, потому что эти ракеты нужны самой Польше для собственной противовоздушной обороны.

Ранее мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск призвал национальную делегацию на предстоящем саммите НАТО в Анкаре воздержаться от новых финансовых обязательств перед Украиной.

Мы писали, что Кароль Навроцкий рассматривает возможность сокращения контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским после последних решений украинских властей. В то же время о прекращении помощи Украине речь не идет.

Также лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский написал письмо своим однопартийцам, в котором вновь высказался против вступления Украины в Евросоюз, пока Киев не изменит историческую политику.

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