Зеленский встретился с новоизбранным президентом Аргентины: о чем говорили

В рамках мероприятий по случаю инаугурации новоизбранного президента Аргентинской Республики Хавьера Милея глава Украины Владимир Зеленский провел с ним встречу в Буэнос-Айресе.

Глава украинского государства поблагодарил Хавьера Миле за приглашение и поздравил его с официальным вступлением в должность президента Аргентины.

Об этом пишет Офис президента на соответствующем сайте.

«В период войны сложно найти время и пролететь полземного шара. Но мы услышали вас, ваши сигналы в парламенте и вашу личную энергию по поддержке Украины, наших людей, которые борются против российской агрессии», – сказал Владимир Зеленский.

Он убежден, что Украина и Аргентина, народы двух государств могут иметь мощное общее будущее. Президент Украины отметил, что аргентинский народ очень уважает свободу, а это именно то, за что сегодня борются украинцы.

Глава украинского государства рассказал президенту Аргентины о процессе имплементации Украинской формулы мира. Он пригласил аргентинскую сторону к участию в четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешней политике по реализации формулы мира в январе 2024 года и в подготовке первого учредительного Глобального саммита мира.

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Стороны также обсудили следующие шаги по подготовке саммита Украина – Латинская Америка, который позволит открыть новую страницу в отношениях Украины с государствами региона.

Особое внимание собеседники уделили развитию двустороннего сотрудничества в ряде сфер.

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