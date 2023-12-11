Зеленский встретился с новоизбранным президентом Аргентины: о чем говорили

В рамках мероприятий по случаю инаугурации новоизбранного президента Аргентинской Республики Хавьера Милея глава Украины Владимир Зеленский провел с ним встречу в Буэнос-Айресе.
Глава украинского государства поблагодарил Хавьера Миле за приглашение и поздравил его с официальным вступлением в должность президента Аргентины.
Об этом пишет Офис президента на соответствующем сайте.
«В период войны сложно найти время и пролететь полземного шара. Но мы услышали вас, ваши сигналы в парламенте и вашу личную энергию по поддержке Украины, наших людей, которые борются против российской агрессии», – сказал Владимир Зеленский.
Он убежден, что Украина и Аргентина, народы двух государств могут иметь мощное общее будущее. Президент Украины отметил, что аргентинский народ очень уважает свободу, а это именно то, за что сегодня борются украинцы.
Глава украинского государства рассказал президенту Аргентины о процессе имплементации Украинской формулы мира. Он пригласил аргентинскую сторону к участию в четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешней политике по реализации формулы мира в январе 2024 года и в подготовке первого учредительного Глобального саммита мира.
Стороны также обсудили следующие шаги по подготовке саммита Украина – Латинская Америка, который позволит открыть новую страницу в отношениях Украины с государствами региона.
Особое внимание собеседники уделили развитию двустороннего сотрудничества в ряде сфер.
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