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Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV: о чем говорили
Украинский президент поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV после завершения инаугурационной мессы, которая состоялась в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане.
В своем сообщении в официальном Telegram-канале украинский президент выразил благодарность за аудиенцию.
«Для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны», — подчеркнул он.
Владимир Зеленский поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.
«Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира», — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, 18 мая Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность понтифика и провозгласил свою первую проповедь, призывающую к любви и единству.
Ранее глава Католической церкви предложил провести в Ватикане мирные переговоры между Украиной и Россией.