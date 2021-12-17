Зеленский встретился с послами "Группы семи" и ЕС: о чем говорили

Отдельное внимание было уделено эскалации РФ вокруг Украины.
17 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами "Группы семи" (G7) и Европейского Союза в Украине. Во время беседы глава украинского государства рассказал о внешнеполитических итогах года и наметил задачи на 2022 год.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Что удалось сделать в 2021 году:
- запустили Крымскую платформу
- провели результативный саммит Украина – ЕС.
- провели успешные реформы.
Зеленский пообещал главам иностранных дипломатических миссий, что Украина:
- продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО,
- будет наполнять новыми, конкретными проектами и содержаниями сотрудничество с ключевыми партнерами.
- будет укреплять оборонные возможности,
- будет модернизировать экономику.
Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации безопасности на границах Украины из-за наращивание российских войск и процесса мирного урегулирования на Востоке Украины. Глава Украины отметил важность активизации работы "всех переговорных форматов для деэскалации вокруг Украины".
Напоследок президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь нашему государству.
Напомним, лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России из-за ее агрессии против Украины. Они призвали Россию выполнить часть соглашения и начать выполнение Минских соглашений.
Читайте также: