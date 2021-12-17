Зеленский встретился с послами "Группы семи" и ЕС: о чем говорили

Зеленский встретился с послами "Группы семи" и ЕС: о чем говорили

Отдельное внимание было уделено эскалации РФ вокруг Украины.

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами "Группы семи" (G7) и Европейского Союза в Украине. Во время беседы глава украинского государства рассказал о внешнеполитических итогах года и наметил задачи на 2022 год.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

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Что удалось сделать в 2021 году:

запустили Крымскую платформу

провели результативный саммит Украина – ЕС.

провели успешные реформы.

Зеленский пообещал главам иностранных дипломатических миссий, что Украина:

продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО,

будет наполнять новыми, конкретными проектами и содержаниями сотрудничество с ключевыми партнерами.

будет укреплять оборонные возможности,

будет модернизировать экономику.

Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации безопасности на границах Украины из-за наращивание российских войск и процесса мирного урегулирования на Востоке Украины. Глава Украины отметил важность активизации работы "всех переговорных форматов для деэскалации вокруг Украины".

Напоследок президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь нашему государству.

Напомним, лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России из-за ее агрессии против Украины. Они призвали Россию выполнить часть соглашения и начать выполнение Минских соглашений.

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