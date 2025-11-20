- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 327
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский встретился с посланниками Пентагона: о чем говорили — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США и генералами Пентагона. Продолжается расширенное обсуждение сотрудничества с участием секретаря СНБО Рустема Умерова.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.
В настоящее время продолжается расширенная встреча с участием американских военных и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Обсуждаются вопросы сотрудничества и поддержки Украины в оборонной сфере.
Напомним, ранее в СМИ говорилось, что Белый дом не поддерживает план Дмитриева-Виткоффа, но ожидает от Киева «реалистичных уступок».
Речь идет о попавших в публичное пространство пунктах «мирного плана» Дмитриева-Виткоффа. Вашингтон ожидает от Украины готовности озвучить, на какие реальные уступки она готова пойти для достижения мира.