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Зеленский встретился с представителями бизнеса Канады и обсудил инвестирование в Украину

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленский встретился с представителями бизнеса Канады и обсудил инвестирование в Украину

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Стороны обсудили перспективы инвестирования в Украину.

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 22 сентября встретился в Торонто с представителями бизнеса.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Мы заинтересованы в приходе в Украину канадского бизнеса, заинтересованы в восстановлении Украины – это то, в чем мы сегодня нуждаемся", — написал Зеленский.

На встрече лидеры и бизнесмены обсудили перспективы инвестирования в Украину и предпосылки, чтобы начать этот процесс еще до окончания войны.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне, развязаной Россией против Украины, нельзя сохранять нейтралитет и призвал усилить помощь нашей стране.

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Дата публикации
Просмотры
114
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