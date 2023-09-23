Зеленский встретился с представителями бизнеса Канады и обсудил инвестирование в Украину

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 22 сентября встретился в Торонто с представителями бизнеса.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Мы заинтересованы в приходе в Украину канадского бизнеса, заинтересованы в восстановлении Украины – это то, в чем мы сегодня нуждаемся", — написал Зеленский.

На встрече лидеры и бизнесмены обсудили перспективы инвестирования в Украину и предпосылки, чтобы начать этот процесс еще до окончания войны.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне, развязаной Россией против Украины, нельзя сохранять нейтралитет и призвал усилить помощь нашей стране.

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