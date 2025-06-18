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Зеленский встретился с премьер-министром Японии: какие темы обсуждали
Президент Владимир Зеленский на полях G7 в Канаде провел встречу с премьер-министром Японии Шигером Ишибой.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.
Об этом пишет сайт главы государства.
Зеленский поблагодарил Японию и весь японский народ за поддержку Украины с самого начала российской агрессии.
«У нас были большие удары по нашим людям, прежде всего по гражданской инфраструктуре, по нашей энергетике. То, что произошло минувшей ночью – применение 440 иранских «шахедов», – безусловно, это пример того, как себя ведет Россия.
Премьер-министр отметил, что его страна уже оказала помощь более чем на 12 млрд дол. Он добавил, что в текущем месяце Япония и Украина подписали соглашение о выделении нашему государству 3,3 млрд дол. на средства процентов по замороженным российским активам.
«Позиция Японии остается неизменной и непреклонной: в Украине должен быть установлен справедливый и длительный мир как можно скорее. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, странами "Группы семи", чтобы поддержать усилия Украины», - подчеркнул Шигеру Ишиба.
Лидеры обсудили сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, что представляет реальную угрозу не только Европе, но и всему миру, в частности региону Юго-Восточной Азии.
У Президента и Премьер-министра одинаковое видение: чтобы принудить Россию к миру, нужно увеличить давление и ввести более жесткие санкции.
Владимир Зеленский проинформировал о ключевых оборонных потребностях Украины для защиты жизней украинцев от российских ракетных и дроновых обстрелов.
Также обсудили сотрудничество в оборонной индустрии и возможность прямых инвестиций в украинское производство дронов.
Отдельно говорилось о подготовке программы реконструкции Украины и заинтересованности Японии участвовать в проектах по восстановлению.
Напомним, что ранее Зеленский посетовал, что после смены власти в США Россия стала лишь сильнее атаковать Украину .