Зеленский встретился с премьер-министром Японии: какие темы обсуждали

Зеленский встретился с премьер-министром Японии / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.

Об этом пишет сайт главы государства.

Зеленский поблагодарил Японию и весь японский народ за поддержку Украины с самого начала российской агрессии.

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«У нас были большие удары по нашим людям, прежде всего по гражданской инфраструктуре, по нашей энергетике. То, что произошло минувшей ночью – применение 440 иранских «шахедов», – безусловно, это пример того, как себя ведет Россия.

Премьер-министр отметил, что его страна уже оказала помощь более чем на 12 млрд дол. Он добавил, что в текущем месяце Япония и Украина подписали соглашение о выделении нашему государству 3,3 млрд дол. на средства процентов по замороженным российским активам.

«Позиция Японии остается неизменной и непреклонной: в Украине должен быть установлен справедливый и длительный мир как можно скорее. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, странами "Группы семи", чтобы поддержать усилия Украины», - подчеркнул Шигеру Ишиба.

Лидеры обсудили сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, что представляет реальную угрозу не только Европе, но и всему миру, в частности региону Юго-Восточной Азии.

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У Президента и Премьер-министра одинаковое видение: чтобы принудить Россию к миру, нужно увеличить давление и ввести более жесткие санкции.

Владимир Зеленский проинформировал о ключевых оборонных потребностях Украины для защиты жизней украинцев от российских ракетных и дроновых обстрелов.

Также обсудили сотрудничество в оборонной индустрии и возможность прямых инвестиций в украинское производство дронов.

Отдельно говорилось о подготовке программы реконструкции Украины и заинтересованности Японии участвовать в проектах по восстановлению.

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Напомним, что ранее Зеленский посетовал, что после смены власти в США Россия стала лишь сильнее атаковать Украину .