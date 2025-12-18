ТСН в социальных сетях

Зеленский встретился с премьером Бельгии: говорили о росактивах и не только

Зеленский отметил, что понимает все предостережения Бельгии, однако решение по репарационному кредиту должно быть принято.

Ирина Лабьяк
Барт де Вевер и Владимир Зеленский

Барт де Вевер и Владимир Зеленский / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря в Брюсселе встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. В частности, стороны обсудили механизмы использования замороженных российских активов.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

Зеленский обсудил с де Вевером механизмы использования замороженных российских активов.

«Понимаю все предостережения Бельгии, однако решение по репарационному кредиту должно быть принято. Оно является справедливым и обеспечит долгосрочную предсказуемость для Украины», — отметил президент.

Политики разговаривали также о координации в дипломатии между Европой и США ради мира, о будущем членстве Украины в ЕС, поддержке энергетической системы государства и восстановлении.

Зеленский поблагодарил Бельгию и весь ее народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны. Президент также благодарен за вклад государства в инициативу PURL.

Напомним, Зеленский заявил, что отсутствие репарационного кредита за счет замороженных российских активов сделает Украину уязвимой и лишит Кремль стимулов к переговорам. По словам главы государства, без этой финансовой поддержки у Кремля возрастет соблазн продолжать агрессию, поскольку он будет видеть слабость украинских позиций и дефицит ресурсов на оборону.

Заметим, накануне Бельгия выдвинула ЕС новое требование для использования российских активов для репарационного кредита Украине. Речь идет о создании дополнительного денежного буфера для защиты от угроз РФ по кредиту.

