Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии: видео

Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии: видео

После встречи президенты пообщаются с журналистами.

Владимир Зеленский в Киеве в среду, 13 апреля, встретился с президентами Польши Анджеем Дудой, Эстонии Аларом Карисом, Латвии Эгилсом Левитсом и Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщает Офис президента.

"Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча. После завершения переговоров президенты пообщаются с представителями средств массовой информации", — говорится в сообщении.

Также в Офисе президента опубликовали видео, как Зеленский здоровается со своими коллегами.

Напомним, президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились с визитом в Киев. В повестке дня — предоставление военной и политической помощи Украине.

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