Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве: о чем говорили (видео)

Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве: о чем говорили (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Глава государства поблагодарил главу Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.

Об этом Зеленский сообщил в сети, выложив видео встречи.

"Большой друг Украины – Президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты по соответствию критериям ЕС. Спасибо за содержательную встречу и солидарность с народом Украины!" – говорится в сообщении украинского президента.

Напомним, 20 апреля Мишель посетил разрушенную российскими войсками Бородянку в Киевской области. Глава Евросовета после этого заявил, что история не забудет военные преступления, которые в этом городе совершили российские оккупанты.

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