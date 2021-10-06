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Зеленский встретился с президентом Германии: о чем договаривались

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Зеленский встретился с президентом Германии: о чем договаривались

Офис Президента Украины

Особое внимание стороны обратили на вопрос мирного урегулирования на Донбассе и запуск "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский встретился с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится в Украине по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что Германия — важный партнер Украины в Европе, с которым украинская власть стремится укреплять двусторонние отношения.

"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", — сказал он.

Отдельное внимание стороны обратили на вопрос мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский заверил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на Востоке.

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Президент Украины рассчитывает на поддержку Берлина в восстановлении територальной целостности Украины, в частности в рамках Нормандского формата. Также он отметил важную роль Германии в деятельности Крымской платформы.

Кроме того политики обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Запуск "Северного потока — 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", — пояснил Зеленский.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, что в Бабьем Яру на самом высоком уровне почтили жертв, расстрелянных нацистами в конце сентября 1941-го года. В мероприятиях принимали участие президенты Украины, Германии, Албании и Израиля.

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