Зеленский встретился с президентом Германии: о чем договаривались

Зеленский встретился с президентом Германии: о чем договаривались

Особое внимание стороны обратили на вопрос мирного урегулирования на Донбассе и запуск "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский встретился с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится в Украине по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что Германия — важный партнер Украины в Европе, с которым украинская власть стремится укреплять двусторонние отношения.

"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", — сказал он.

Отдельное внимание стороны обратили на вопрос мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский заверил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на Востоке.

Президент Украины рассчитывает на поддержку Берлина в восстановлении територальной целостности Украины, в частности в рамках Нормандского формата. Также он отметил важную роль Германии в деятельности Крымской платформы.

Кроме того политики обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Запуск "Северного потока — 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", — пояснил Зеленский.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, что в Бабьем Яру на самом высоком уровне почтили жертв, расстрелянных нацистами в конце сентября 1941-го года. В мероприятиях принимали участие президенты Украины, Германии, Албании и Израиля.

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