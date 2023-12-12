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Зеленский встретился с президентом Всемирного банка: что обсуждали

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Зеленский встретился с президентом Всемирного банка: что обсуждали

Обсудили пути укрепления украинской финансовой системы, — заявил Зеленский / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский президент и глава Всемирного банка договорились работать вместе, чтобы придать Украине экономическую устойчивость.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Глава государства назвал его "хорошей и продуктивной".

Об этом идет речь в сообщении главы Украины в социальных сетях.

"Благодарен за поддержку и неизменную заинтересованность в успехе Украины. Обсудили пути укрепления украинской финансовой системы, стратегию возобновления ипотечного кредитования, механизмы использования замороженных российских активов в пользу Украины. Договорились работать вместе, чтобы реализовать все сильные идеи, которые придадут Украине экономическую устойчивость", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский срочно прибыл в США. В Америке у него – важнейшая задача, которая может изменить течение войны.

Ранее Владимир Зеленский в интервью СМИ в Буэнос-Айресе подчеркнул, что Украина не простит Россию полномасштабное вторжение и объяснил невозможность компромисса с главой РФ.

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Просмотры
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