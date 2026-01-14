ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
644
Время на прочтение
1 мин

Зеленский встретился с Притулой: о чем договорились

Зеленский встретился с Притулой — они договорились о сотрудничестве.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Сергей Притула

Владимир Зеленский и Сергей Притула / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский поблагодарил Притулю и его фонд за помощь Вооруженным Силам Украины.

«И именно об этом говорили с Сергеем — как дополнительно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и привычку украинцев сплачиваться ради решения общих национальных задач. Договорились сотрудничать», — отметил президент.

Заметим, что по результатам соцопроса, проведенного в мае 2025 года КМИС, кроме президента, единственный деятель из списка, имеющий положительный баланс доверия-недоверия — Сергей Притула. Ему доверяют 50% респондентов, не доверяют — 38%.

Дата публикации
Количество просмотров
644
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie