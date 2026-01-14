- Дата публикации
Зеленский встретился с Притулой: о чем договорились
Зеленский встретился с Притулой — они договорились о сотрудничестве.
Президент Владимир Зеленский встретился с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Зеленский поблагодарил Притулю и его фонд за помощь Вооруженным Силам Украины.
«И именно об этом говорили с Сергеем — как дополнительно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и привычку украинцев сплачиваться ради решения общих национальных задач. Договорились сотрудничать», — отметил президент.
Заметим, что по результатам соцопроса, проведенного в мае 2025 года КМИС, кроме президента, единственный деятель из списка, имеющий положительный баланс доверия-недоверия — Сергей Притула. Ему доверяют 50% респондентов, не доверяют — 38%.