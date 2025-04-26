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Зеленский встретился с Трампом: о чем договорились президенты (обновлено)
Трамп и Зеленский прибыли на похороны Папы Римского.
В субботу, 26 апреля, в Риме президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Заметим, что это их первое общение после перепалки, произошедшей в конце февраля в Белом доме.
Между тем, источники Sky News сообщили, что президенты США и Украины поговорили перед похоронами Папы, а также договорились провести дальнейшие переговоры уже после богослужения.
Также издание сообщает, что Зеленский и Трамп являются одними из мировых лидеров, включая премьера Великобритании Кейра Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, посещающих похороны Папы Франциска.
Напомним, итальянская газета La Repubblica сообщила, что Трамп встретится с Зеленским в Риме. Оба лидера приехали на похороны Папы Римского Франциска.