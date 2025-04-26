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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский встретился с Трампом: о чем договорились президенты (обновлено)

Трамп и Зеленский прибыли на похороны Папы Римского.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. / © Getty Images

В субботу, 26 апреля, в Риме президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Заметим, что это их первое общение после перепалки, произошедшей в конце февраля в Белом доме.

Между тем, источники Sky News сообщили, что президенты США и Украины поговорили перед похоронами Папы, а также договорились провести дальнейшие переговоры уже после богослужения.

Также издание сообщает, что Зеленский и Трамп являются одними из мировых лидеров, включая премьера Великобритании Кейра Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, посещающих похороны Папы Франциска.

Напомним, итальянская газета La Repubblica сообщила, что Трамп встретится с Зеленским в Риме. Оба лидера приехали на похороны Папы Римского Франциска.

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