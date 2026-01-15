ТСН в социальных сетях

Зеленский встретился с Залужным — о чем договорились

Зеленский встретился с Залужным и сказал, что тот — «в команде Украины».

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Владимир Зеленский и Валерий Залужный / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с бывшим главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский сказал, что поблагодарил Залужного «за работу в команде Украины».

«Важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить всех нас — Украину, нашу стойкость», — сказал он.

Сам Залужный встречу с Зеленским на данный момент не комментировал.

Напомним, что вчера, 14 января, Владимир Зеленский встретился с волонтером, общественным деятелем и экс-телеведущим Сергеем Притулой.

Вслед за Притулой сегодня Зеленский виделся на Банковой с волонтером Сергеем Стерненко.

Ранее блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько заявил, что Залужный и Буданов обладают наибольшим политическим потенциалом.

Французские СМИ в октябре 2025-го писали, что у Залужного якобы формируют список на выборы. Однако команда экс-головкома эту информацию опровергла. Сам Залужный впоследствии заверил, что не готовится к выборам, не создает «ни штабов, ни партий и не имеет никаких связей с какой-либо политической силой».

