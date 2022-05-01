Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, прибывшей в Киев

В Киев прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она встретилась с Владимиром Зеленским.

Об этом президент Украины сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

Глава украинского государства встретил Пелоси и американскую делегацию перед зданием Офиса президента на Банковой. Впоследствии они вошли в здание для проведения переговоров.

"Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!", – написал Зеленский.

Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США @SpeakerPelosi в Киеве. Соединенные Штаты — лидер мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

В свою очередь Пелоси поблагодарила Украину за борьбу и подчеркнула, что США "будут рядом", пока эта борьба не завершится. За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США орденом княгини Ольги.

Стоит отметить, что 24 апреля в Киеве с рабочим визитом находились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны государства Ллойд Остин. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсудили вопросы военной финансовой помощи Украине.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.