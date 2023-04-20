Зеленский встретился со Столтенбергом: какие вопросы президент обсудил с генсеком НАТО (фото, видео)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним четыре основных вопроса.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

"Первое — "Рамштайн", заседание, которое состоится завтра, и решения, которых ожидаем от партнеров. Прежде всего, это касается вооруженной поддержки наших активных действий", — говорится в заявлении.

Зеленский также обратился к Столтенбергу с просьбой помочь Украине "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники.

"Третий вопрос – это Вильнюсский саммит НАТО, который может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить саммит, но важно – чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. И четвертый – гарантии безопасности для Украины, для украинцев на пути в НАТО", – проинформировал президент.

Он поблагодарил генсека НАТО за начало переговоров и выразил убеждение, что Украина вместе с Альянсом будут в дальнейшем вместе утверждать мир в государстве, во всей Европе и мире.

Что сказал Столтенберг

В то же время, Столтенберг отметил, что приехал в Киев с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной. Он подчеркнул, что российская агрессия должна быть остановлена, а также высказался в поддержку украинской формулы мира.

"Должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье, и место Украины по праву – в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным", – сказал генсек Альянса.

Также читайте После победы Украина обязательно должна стать членом НАТО – президент Чехии

Он сообщил, что на встрече с Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость армии с силами Альянса.

"Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется", – заверил Столтенберг.

Напомним, Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев 20 апреля, и это его первый приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Сначала генсека НАТО заметили на Михайловской площади столицы, где он почтил память погибших украинских военных.

Отметим, что 21 апреля ожидается очередное заседание в формате "Рамштайн". В преддверии встречи глава Минобороны Украины Алексей Резников напомнил союзникам о необходимости передачи современных истребителей для создания многоуровневой ПВО.

Читайте также: