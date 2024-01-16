Зеленский встретился со Столтенбергом в Давосе: о чем говорили (фото, видео)

В частности, стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонные нужды Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках своего визита на Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом глава государства сообщил в Сети 16 января.

"Начал работу в Давосе со встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили многие важные вопросы", — написал Зеленский.

Он уточнил, что в разговоре с генсеком Альянса речь шла о:

ситуации на поле боя в Украине,

оборонных нуждах государства,

дальнейшем усилении системы ПВО,

подготовке следующего саммита НАТО в Вашингтоне,

работе с партнерами по двусторонним соглашениям о безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Читайте главные новости дня:

В Офисе президента добавили, что Зеленский проинформировал Столтенберга о массированных российских обстрелах украинских городов и громад, произошедших в последнее время.

"Была отмечена важность подписания двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе. Президент рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнерами и отметил важность безотлагательного подписания, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО", – сообщили в ОП.

"Спасибо за стойкую поддержку нашего государства в защите от российского вторжения", – отметил украинский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Давосе / Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Давосе / Фото: Офис президента Украины

Зеленский в Давосе провел встречу со Столтенбергом

Напомним, 15 января Зеленский начал рабочий визит в Швейцарию, где в тот же день в Давосе открылся Всемирный экономический форум. Анонсировалось, что президент примет участие в форуме и проведет ряд двусторонних встреч.

Читайте также: