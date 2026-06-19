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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский встретился со своим "экс-критиком" Фицо: о чем договорились

Зеленский и Фицо обсудили евроинтеграцию Украины и совместные усилия ради мира.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Владимир Зеленский с Робертом Фицо.

Владимир Зеленский с Робертом Фицо. / © Офис президента Украины

Во время визита в Брюссель президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом глава государства рассказал в соцсетях.

Стороны обсудили евроинтеграцию, энергетическое сотрудничество и результаты состоявшегося в Эвиане саммита G7.

Со своей стороны Зеленский рассказал словацкому премьеру о дипломатических усилиях ради мира.

Также они говорили о проведении очередного раунда межправительственных украинско-словацких консультаций.

«Благодарю Словакию за поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого переговорного кластера. Рассчитываем на прогресс в открытии остальных кластеров в ближайшее время», — сказал Зеленский.

В заключение он пригласил Роберта Фицо приехать в Украину с визитом.

/ © Офис президента Украины

© Офис президента Украины

Ранее Фицо с насмешкой отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможной угрозы во время празднования 9 мая в Москве.

Также руководитель ОП Кирилл Буданов рассказал, почему сейчас Словакия все чаще критикует Украину, но раньше оказывала полную поддержку.

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Дата публикации
Количество просмотров
136
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