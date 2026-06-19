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Зеленский встретился со своим "экс-критиком" Фицо: о чем договорились
Зеленский и Фицо обсудили евроинтеграцию Украины и совместные усилия ради мира.
Во время визита в Брюссель президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Об этом глава государства рассказал в соцсетях.
Стороны обсудили евроинтеграцию, энергетическое сотрудничество и результаты состоявшегося в Эвиане саммита G7.
Со своей стороны Зеленский рассказал словацкому премьеру о дипломатических усилиях ради мира.
Также они говорили о проведении очередного раунда межправительственных украинско-словацких консультаций.
«Благодарю Словакию за поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого переговорного кластера. Рассчитываем на прогресс в открытии остальных кластеров в ближайшее время», — сказал Зеленский.
В заключение он пригласил Роберта Фицо приехать в Украину с визитом.
Ранее Фицо с насмешкой отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможной угрозы во время празднования 9 мая в Москве.
Также руководитель ОП Кирилл Буданов рассказал, почему сейчас Словакия все чаще критикует Украину, но раньше оказывала полную поддержку.