Зеленский встретился в Париже с президентом Грузии: о чем говорили

Саломе Зурабишвили рассказала о массовых нарушениях во время недавних парламентских выборов в Грузии.

В субботу, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Париже, встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Он выразил поддержку и солидарность с грузинским народом, на акциях протеста отстаивающим свое будущее в Европейском Союзе.

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины.

"Мы с вашим народом, конечно, и на стороне вашей страны всегда – вашего образа жизни и вашего выбора будущего членства в ЕС и НАТО. Всегда с вашими людьми. Мы видим все, мы поддерживаем”, – сказал Владимир Зеленский.

Саломе Зурабишвили рассказала о массовых нарушениях во время недавних парламентских выборов в Грузии, в частности, об ограничении избирательных прав грузин, проживающих за рубежом.

Президент Грузии подчеркнула, что во время масштабных демонстраций против фальсификации выборов происходит силовое подавление протестов и запугивание митингующих.

Зурабишвили приветствовала решение Украины применить санкции против основателя пророссийской партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и 18 его подельников — грузинских чиновников, в том числе премьер-министра Иракли Кобахидзе.

Владимир Зеленский отметил, что санкции были применены против лиц, толкающих независимый грузинский народ в сторону России.

"Мы очень хотели показать партнерам, которые очень сильны в мире, — ЕС, Соединенным Штатам, — что нужно быть вместе с вами, вместе с Грузией, с вашим народом", — подытожил украинский президент.

Напомним, во время массовых протестов в Тбилиси спецназовцы снова разогнали демонстрантов водометами и слезоточивым газом.

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