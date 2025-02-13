Зеленский встретится с Джей Ди Венсом и Марко Рубио: стала известна тема переговоров

Вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и глава Украины Владимир Зеленский встретятся 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что они обсудят намерение американского президента Дональда Трампа начать переговоры между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Euronews.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже прибыл в Мюнхен. Он собирается провести, как говорится в источнике, "критические переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу почти трехлетней войны России против Украины.

"Трамп, раскритиковал оборонные расходы союзников США. По его словам, они слишком малы. Администрация четко дала понять, что мы очень заботимся о Европе. Но мы также хотим быть уверенными, что участвуем в партнерстве по безопасности, которое будет полезно как для Европы, так и для Соединенных Штатов", — сказал Венс.

Напомним, что Дональд Трамп 12 февраля отдельно побеседовал с президентами России и Украины. Он сказал, что пора "немедленно начать переговоры" о прекращении войны.

Еuronews также обращает внимание, что разговор Трампа с Путиным состоялся спустя всего несколько часов после того, как министр обороны США Пит Гегсет заявил о "нереалистичности" членства Украины в НАТО. Он также предложил Киеву отказаться от надежды вернуть территорию, захваченную Россией с 2014 года. В то же время, по его словам, Украина должна подготовиться к мирному урегулированию путем переговоров, поддерживаемых международными миротворческими войсками.

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