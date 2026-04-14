Зеленский встретится с Мертвецом: что известно

Зеленский и Мерц встретятся в Германии.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мерц, Зеленский

Мерц, Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля совершит визит в Берлин. Там должны пройти переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Как отметила корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук, президент Украины прибыл с рабочим визитом в Берлин. Обнародованы известные кадры из аэропорта.

«Отсюда украинская делегация начинает дипломатическую неделю в Европе», — добавляет она.

Что известно о переговорах

Ожидается, что во время встречи стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины, а также вопросы, связанные с ходом войны и международными усилиями по ее завершению. Кроме того, переговоры могут стать частью более широкого диалога с привлечением европейских партнеров и союзников относительно ситуации безопасности и возможных политических решений.

Напомним, Зеленский планирует визит в Италию, чтобы встретиться с премьер-министром Джорджией Мелони. Переговоры, как известно, запланированы на 15 апреля в Риме в правительственной резиденции Палаццо Киджи, однако детали повестки официально не раскрываются.

