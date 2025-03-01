Зеленский встретится с премьер-министром и королем Великобритании: объявлено время и дату

В Лондоне состоится еще ряд двусторонних встреч.

В субботу, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Начало встречи в 19:15 по Киеву.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Кроме того, завтра, 2 марта, в Лондоне состоится еще ряд двусторонних встреч Зеленского, в том числе король Чарльз III.

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"Завтра еще ряд двусторонних встреч, в том числе с королем Чарльзом III и, собственно, встреча европейских лидеров по поддержке Украины", — отметил Сергей Никифоров.

Ранее сообщалось, что спикер британского премьер-министра заявил, что "Стармер сохраняет свою непоколебимую поддержку Украины и играет свою роль в поиске пути к крепкому миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины".

Напомним, 1 марта самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в столице Британии, в аэропорту "Лондон-Станстед".

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