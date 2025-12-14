Зеленский встретится с президентом Польши: названа дата

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подтвердил визит в Польшу, который по предварительным договоренностям состоится в пятницу, 19 декабря.

Об этом он сообщил 14 октября, общаясь с журналистами.

«Я еще раз хочу сказать, что мы благодарны Польше за поддержку. Для нас очень важно хорошее соседство. Что касается моего визита в Польшу. Польская сторона предложила нам пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать, нам очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей», — сказал он.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что Украина работает над организацией визита президента Владимира Зеленского в Варшаву для первой встречи с лидером Польши Каролем Навроцким.