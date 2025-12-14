- Дата публикации
Зеленский встретится с президентом Польши: названа дата
Глава государства отметил важность для Украины добрососедских отношений с польским народом.
Президент Владимир Зеленский подтвердил визит в Польшу, который по предварительным договоренностям состоится в пятницу, 19 декабря.
Об этом он сообщил 14 октября, общаясь с журналистами.
«Я еще раз хочу сказать, что мы благодарны Польше за поддержку. Для нас очень важно хорошее соседство. Что касается моего визита в Польшу. Польская сторона предложила нам пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать, нам очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей», — сказал он.
Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что Украина работает над организацией визита президента Владимира Зеленского в Варшаву для первой встречи с лидером Польши Каролем Навроцким.