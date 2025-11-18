Дмитрий Песков. / © Associated Press

Представителей агрессора Российской Федерации не будет в турецком Стамбуле, где 19 ноября должны встретиться президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник американского президента Стив Виткофф.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, вроде бы Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры. Впрочем, говорит он, в Кремле будут ждать результатов встречи Зеленского и Виткоффа.

Спикер Кремля продолжает утверждать, мол, "Россия остается открытой для переговоров". Позиция Москвы, дерзко подчеркнул Песков, "хорошо известна и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и в Киеве".

Песков говорит, что у диктатора Владимира Путина нет "конкретных планов" относительно контактов с Виткоффом или представителями турецкого правительства. Впрочем, фюрер открыт для разговора, добавил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на турецкий источник сообщило, что спецпредставитель США Стив Виткофф прибудет в Турцию, где 19 ноября встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Заметим, что сейчас Зеленский находится в Испании, но уже завтра у него запланированы встречи в Турции. Глава государства анонсировал активизацию переговоров. По его словам, есть "наработанные решения", которые будут предложены турецким партнерам.

