Зеленский встретится во Львове с Эрдоганом и генсеком ООН: названы дата и цель визита

Владимир Зеленский 19 августа встретится во Львове с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Об этом со ссылкой на выступление пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика пишет "РБК-Украина".
Как сообщается, встреча будет посвящена, в частности, обсуждению темы безопасной транспортировки украинского зерна и убийства оккупантами украинских военнопленных в Оленовке.
Кроме того, планируется поднять вопрос обстрелов оккупантами Запорожской АЭС и визита на станцию миссии МАГАТЭ.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили развязанную Россией войну и ядерный терроризм на Запорожской АЭС.
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