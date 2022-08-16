Зеленский встретится во Львове с Эрдоганом и генсеком ООН: названы дата и цель визита

Владимир Зеленский 19 августа встретится во Львове с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом со ссылкой на выступление пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика пишет "РБК-Украина".

Как сообщается, встреча будет посвящена, в частности, обсуждению темы безопасной транспортировки украинского зерна и убийства оккупантами украинских военнопленных в Оленовке.

Кроме того, планируется поднять вопрос обстрелов оккупантами Запорожской АЭС и визита на станцию миссии МАГАТЭ.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили развязанную Россией войну и ядерный терроризм на Запорожской АЭС.

Телемарафон | Спецвыпуск ТСН 18:00 за 16 августа 2022 года

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