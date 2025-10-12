- Дата публикации
Зеленский второй раз через два дня говорил с Трампом: о чем договорились
Трамп и Зеленский говорили «очень продуктивно» второй раз за два дня.
Президент Владимир Зеленский сегодня, 12 октября, второй раз через два дня имел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом глава украинского государства сообщил в соцсетях.
«Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор», — сказал он.
Зеленский был немногословен, говоря о разговоре с Трампом. Судя по его посту, стороны обсудили усиление украинской ПВО и состояние энергетики на фоне растущих российских атак.
«Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем происходящем. Договорились продолжить наш разговор и команды готовятся», — написал Зеленский.
Заметим, что вчера Владимир Зеленский назвал свой разговор с Трампом «очень продуктивным». По информации издания Axios, вчера украинский и американский лидеры обсудили возможность передачи американских крылатых ракет Tomahawk.