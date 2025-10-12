ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
474
Время на прочтение
1 мин

Зеленский второй раз через два дня говорил с Трампом: о чем договорились

Трамп и Зеленский говорили «очень продуктивно» второй раз за два дня.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
"Трамп и Зеленский: Второй звонок за 48 часов. Что действительно обсуждают?

«Трамп и Зеленский: Второй звонок за 48 часов. Что действительно обсуждают? / © ТСН

Президент Владимир Зеленский сегодня, 12 октября, второй раз через два дня имел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава украинского государства сообщил в соцсетях.

«Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор», — сказал он.

Зеленский был немногословен, говоря о разговоре с Трампом. Судя по его посту, стороны обсудили усиление украинской ПВО и состояние энергетики на фоне растущих российских атак.

«Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем происходящем. Договорились продолжить наш разговор и команды готовятся», — написал Зеленский.

Заметим, что вчера Владимир Зеленский назвал свой разговор с Трампом «очень продуктивным». По информации издания Axios, вчера украинский и американский лидеры обсудили возможность передачи американских крылатых ракет Tomahawk.

Дата публикации
Количество просмотров
474
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie