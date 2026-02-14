Зеленский второй раз за день "подколол" Орбана: за что "поблагодарил" венгерского премьера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

В субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский второй раз за день сделал острый выпад в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выразив ему ироничную «благодарность».

Венгерского премьера Зеленский снова вспомнил на церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста на полях Мюнхенской коференции по безопасности.

Украинский президент, получая эту награду, произнес короткую, вежливую благодарственную речь, назвав имена нескольких европейских лидеров, и сказав, что украинский народ, от имени которого он получил награду, хорошо их знает и помнит их поддержку.

После этого он отдельно упомянул премьер-министра Венгрии.

«Я даже хочу поблагодарить Виктора [Орбана]. Вы все знаете, кого я имею в виду. По-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими как он — человеком, который как будто забыл о слове „стыд“, — пояснил Владимир Зеленский.

Ранее украинский президент в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что украинцы держат европейский фронт, а тем временем «один Виктор [то есть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] может думать только о том, как отращивать свой живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

В ответ венгерский премьер в очередной раз пообещал блокировать вступление Украины в Евросоюз в своей заметке на платформе Х.

Действующий премьер-министр Венгрии, который на парламентских выборах в апреле этого года будет пытаться сохранить свою должность, назвал замечания Зеленского «предвыборной речью», которая якобы будет иметь влияние на «поддержку вступления Украины в Европейский Союз».

Напомним, недавно Виктор Орбан сделал скандальное заявление о том, что Венгрия заблокирует вступление Украины в ЕС на 100 лет.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига резко заявил, что планы венгерского премьера обречены на провал, поскольку «хозяин Орбана» в Москве не протянет еще 100 лет.