Политика
386
Зеленский ввел новые санкции против РФ: кто попал в "черный список"

Новые ограничения в основном касаются граждан и резидентов РФ, не связанных с оборонно-промышленным комплексом России.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкционные ограничения против физических и юридических лиц РФ.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

«Украина вводит санкции против 95 физических и 70 юридических лиц, связанных с ОПК РФ. Новые ограничения в основном касаются граждан и резидентов РФ, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, в частности в сферах связи, РЭБ, микроэлектроники, а также химической, металлургической, добывающей и топливно-энергетической отраслей», — говорится в сообщении.

Введенные санкции должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, которые используются в войне против Украины.

Напомним, что 6 ноября Владимир Зеленский также подписал ряд новых санкционных решений, в частности, для синхронизации украинских ограничений с санкционной политикой партнеров.

386
