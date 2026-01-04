Зеленский ввел новые санкции против РФ: кто попал в "черный список"

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкционные ограничения против физических и юридических лиц РФ.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

«Украина вводит санкции против 95 физических и 70 юридических лиц, связанных с ОПК РФ. Новые ограничения в основном касаются граждан и резидентов РФ, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, в частности в сферах связи, РЭБ, микроэлектроники, а также химической, металлургической, добывающей и топливно-энергетической отраслей», — говорится в сообщении.

Введенные санкции должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, которые используются в войне против Украины.

Напомним, что 6 ноября Владимир Зеленский также подписал ряд новых санкционных решений, в частности, для синхронизации украинских ограничений с санкционной политикой партнеров.