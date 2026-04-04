ТСН в социальных сетях

Зеленский ввел новые санции против РФ: кто в черном списке

Под ограничения попали структуры, поддерживающие ВПК страны-агрессора, обходят санкции, ведут незаконную деятельность на оккупированных территориях Украины и участвовали в строительстве Керченского моста.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях против РФ. Речь идет об ограничениях в отношении 33 физических и 42 юридических лиц.

Об этом сообщил Офис президента.

Новые санкции против России

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению новых санкций против РФ. Речь идет о тех, кто обеспечивает ВПК врага, способствует обходу санкций, а также осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях.

Также санкции касаются тех, кто участвовал в строительстве Керченского моста.

«В санкционный пакет в отношении ВПК вошли 26 физических и 31 юридическое лицо. В их числе компании, производящие подводные, надводные и воздушные безэкипажные роботизированные комплексы и программное обеспечение к ним», — уточнили в ведомстве.

Также в списке компании, занимающиеся производством и обслуживанием различного оружия. Речь идет о средствах РЭБ, ПВО, подводных лодках, кораблях и другой технике.

Напомним, Зеленский подписал указ о санкции СНБО против 91 судна, которое Россия использует для нелегального экспорта нефти. Эти танкеры работают под флагами 20 стран, пытаясь обойти мировые энергетические ограничения.

