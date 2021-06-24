Зеленский ввел санкции против Фукса, Фирташа, окружения Путина и российских телеканалов

Ограничения будут действовать три года и бессрочно.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 540 компаний и 538 человек. В санкционном списке в частности оказались бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.

Соответствующий указ №266/2021 появился на сайте Офиса президента 24 июня.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Кроме этого, полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, подсанкционным лицам запрещено выводить деньги за пределы Украины, аннулируются определенные лицензии и разрешения, они не могут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества, теряют все государственные награды, и тому подобное.

Кроме Фирташа и Фукса, экономические ограничения касаются также российских олигархов Олега Дерипаски, трех Ротенбергов, боевика Игоря Безлера, члена ППК "Вагнера" Дмитрия Уткина.

Санкции ввели и против ряда авиакомпаний, которые летают в оккупированный Крым, заводы, учреждения в оккупированном Крыму и другие предприятия, которые сотрудничают с оккупантами. В частности санкции наложены и на российские телеканалы "Россия 24", "РТР-Планета", НТВ, "Первый канал. Всемирная сеть".

Также Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 312 физических и 103 юридических лиц, которые предложил Кабмин.

Полный перечень подсанкционных лиц имеется в документах на странице указа.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских банков. В "черный список" попали 3 человек и 55 банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

18 июня на заседании СНБО ввели полный пакет санкций в отношении олигарха Дмитрия Фирташа и украинского бизнесмена Павла Фукса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции в отношении Фирташа применены за его участие в титановом бизнесе.

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