Зеленский ввел санкции против Коломойского, Порошенко и Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций по ряду украинских граждан, среди которых Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Геннадий Боголюбов и Константин Жеваго.

Соответствующий указ президента Украины о введении в действие решения СНБО от 12 февраля 2025 года обнародован на сайте Главы государства.

Санкции по лишению государственных наград Украины, других форм почета и блокирования активов введены бессрочно.

Согласно указу:

Контроль за исполнением санкций возлагается на Секретаря СНБО Украины.

Указ вступает в силу дня официального опубликования.

В свою очередь экспрезидент Украины Петр Порошенко подтвердил, что санкции ввели против него.

Напомним, президент Зеленский объявил о важном решении СНБО по санкциям.