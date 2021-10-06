Зеленский ввел санкции за проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе: кто в списке

Зеленский ввел санкции за проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе: кто в списке

Санкции СНБО ввело 17 октября.

Новые санкции против Российской Федерации за проведение незаконных выборы в Госдуму в аннексированном Крыму ввел в действие президент Владимир Зеленский.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 октября.

Санкции СНБО ввел 17 октября. В списке — 95 имен. Среди них есть политики, которые баллотировались в российскую Государственную Думу и члены территориальных избирательных комиссий. Также ограничения ввели против трех российских компаний на три года.

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, ограничения транзита, вывод капитала через территории Украины и аннулирования всех разрешительных лицензий. Как указано в документе, украинские дипломаты будут добиваться, чтобы схожие ограничения ввели в Евросоюз и Соединенные Штаты.

Накануне стало также стало известно, что санкции против России за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма присоединились еще три страны Европы — это Норвегия, Черногория и Албания. К слову, эти ограничения Совет ЕС продлил до 15 марта 2022 года. В списке уже насчитывается 177 физических и 48 юридических лиц.

Новости Украины: Зеленский ввел в действие новые санкции против России

Как сообщалось, в пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Они продолжались три дня. Голосовали также на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны запустила сайт с украинскими санкционные спискам. На сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua есть перечень физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничения. В нем почти 4000 записей с физическими лицами, а также почти 2000 — с юридическими.

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