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Зеленский ввел санкции против экс-нардепа Березы и российских пропагандистов
В общей сложности президент ввел санкции против 30 юридических и 42 физических лиц, причастных к российскому военно-промышленному комплексу.
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против поставщиков оборудования для российских заводов, производящих компоненты для ракет, а также против российских пропагандистов.
Об этом идет речь на сайте президента.
В частности, санкции ввели против компаний, их учредителей и руководителей, производящих высокоточные станки и оборудование для предприятий российского ВПК. Это оборудование является и прямым и промежуточным звеном производства оружия. Всего в пакете 30 компаний и 42 человека.
Среди тех, против кого ввели санкции, — центр «Буревестник», вовлеченный в производство минометных комплексов и самоходных артиллерийских установок «Мальва» калибра 152 мм, а также компания «КАМ-Инжиниринг» — важное звено в военном секторе России для финальных испытаний узлов и узлов.
Второе решение касается 15 человек и восьми компаний, которые поддерживают агрессивную политику России против Украины, распространяют кремлевскую пропаганду, извращают факты и незаконно осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях Украины.
Также санкции применили к бывшей спортсменке по синхронному плаванию Марии Киселевой, которая является депутатом Московской городской думы. Она посещала временно оккупированные территории и публично поддерживает войну России против нашей страны.
В этом же списке — бывший украинский нардеп Борислав Береза. В ОП не уточняют причины, по которым он попал в перечень.
Реакция Березы
Борислав Береза прокомментировал введение санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против него.
«…иметь одновременные санкции от Путина и Зеленского — это бинго! Интересно, а как они это объяснят? Потому что за разоблачение коррупции и за критику власти — это будет прямо в яблочко», — написал он в Facebook.
Напомним, лидеры стран Европейского Союза впервые согласовали продление секторальных санкций против России сразу на 12 месяцев вместо традиционных шести.
Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может вынудить Путина завершить войну в Украине.