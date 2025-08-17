Зеленский ввел санкции против компаний РФ и Китая, которые разрабатывают дроны с ИИ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №599/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 августа о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, сообщает РБК-Украина.

Новый пакет санкций направлен на компании и организации, которые участвуют в развитии российских беспилотных технологий с использованием искусственного интеллекта. По словам Власюка, санкции имеют стратегическое значение, поскольку ограничивают ключевые цепи в производстве ударных дронов, способных наносить значительные потери на поле боя.

Реклама

Российские компании под ограничениями

В список попали:

«Прогматик " — производитель малогабаритного FPV-камикадзе дрона «Микроб 10» с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели.

«Умные птицы " — выпускает БпЛА «Сорока» с боевой нагрузкой до 3,5 кг, оснащенный оптической системой удержания цели и способный обходить зоны радиотени и помехи РЭБ.

Китайские поставщики комплектующих

Санкции также коснулись китайских компаний, которые поставляют комплектующие для дронов:

Dongguan Standard Trading Co.

Zhejiang Lianxing Machinery Co.

Гуанчжоу Бенцюань Импорт & Экспорт

Шэньчжэнь Sky Bow Navigation Technology

Харбин Bin-Au Technology Development

Topscom Precision Industry

Они поставляют двигатели, камеры, микросхемы, транзисторы, резисторы, резонаторы, навигационные приемники и маршрутизаторы для российских беспилотников.

Санкции против центров ИИ и беспилотных систем

Под ограничения попали также:

Реклама

Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб», который разрабатывает и тренирует ИИ-модели для дронов, позволяющие им самостоятельно ориентироваться и сопровождать цели.

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), созданный для развития инноваций в сфере беспилотных систем.

Власюк подчеркнул, что ограничения направлены на уменьшение способности России использовать автономные ударные дроны на поле боя.

Санкции призваны сдерживать развитие технологий, которые позволяют дронам наносить значительный ущерб, и подчеркивают важность международной координации в контроле за высокотехнологичным вооружением.

Напомним, ранее мы писали о том, что усовершенствованные российские «Шахеды» со встроенной камерой и искусственным интеллектом с машинным зрением несут большую угрозу, поскольку не делают разницы между военной и гражданской целью.