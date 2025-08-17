- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский ввел санкции против компаний РФ и Китая, которые разрабатывают дроны с ИИ
Украина ввела персональные и специальные экономические ограничения против компаний России и Китая.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №599/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 августа о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
Об этом говорится в заявлении уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, сообщает РБК-Украина.
Новый пакет санкций направлен на компании и организации, которые участвуют в развитии российских беспилотных технологий с использованием искусственного интеллекта. По словам Власюка, санкции имеют стратегическое значение, поскольку ограничивают ключевые цепи в производстве ударных дронов, способных наносить значительные потери на поле боя.
Российские компании под ограничениями
В список попали:
«Прогматик " — производитель малогабаритного FPV-камикадзе дрона «Микроб 10» с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели.
«Умные птицы " — выпускает БпЛА «Сорока» с боевой нагрузкой до 3,5 кг, оснащенный оптической системой удержания цели и способный обходить зоны радиотени и помехи РЭБ.
Китайские поставщики комплектующих
Санкции также коснулись китайских компаний, которые поставляют комплектующие для дронов:
Dongguan Standard Trading Co.
Zhejiang Lianxing Machinery Co.
Гуанчжоу Бенцюань Импорт & Экспорт
Шэньчжэнь Sky Bow Navigation Technology
Харбин Bin-Au Technology Development
Topscom Precision Industry
Они поставляют двигатели, камеры, микросхемы, транзисторы, резисторы, резонаторы, навигационные приемники и маршрутизаторы для российских беспилотников.
Санкции против центров ИИ и беспилотных систем
Под ограничения попали также:
Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб», который разрабатывает и тренирует ИИ-модели для дронов, позволяющие им самостоятельно ориентироваться и сопровождать цели.
Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), созданный для развития инноваций в сфере беспилотных систем.
Власюк подчеркнул, что ограничения направлены на уменьшение способности России использовать автономные ударные дроны на поле боя.
Санкции призваны сдерживать развитие технологий, которые позволяют дронам наносить значительный ущерб, и подчеркивают важность международной координации в контроле за высокотехнологичным вооружением.
Напомним, ранее мы писали о том, что усовершенствованные российские «Шахеды» со встроенной камерой и искусственным интеллектом с машинным зрением несут большую угрозу, поскольку не делают разницы между военной и гражданской целью.